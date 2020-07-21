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Администратор паблика "Омбудсмен полиции" освобождён из СИЗО

Игорю Худякову назначили подписку о невыезде.

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Фото © Shutterstock

Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова, который обвиняется в распространении порнографии, освободили из СИЗО. Об этом агентству "Москва" сообщил адвокат Максим Пашков.

Игорь Худяков освобождён, — сказал правозащитник.

Накануне стало известно, что СКР решил освободить из-под ареста администратора паблика "Омбудсмен полиции". По словам его адвоката, Худякову назначили подписку о невыезде.

Напомним, основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили ещё три новых уголовных дела — два из них о распространении порнографии и ещё одно — о вымогательстве. Игорь Худяков, администратор паблика, также обвиняется в распространении порнографии. Ранее он заявил, что держать его в СИЗО "за одну фотографию" негуманно.

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