Администратор паблика "Омбудсмен полиции" освобождён из СИЗО

Напомним, основателю паблика "Омбудсмен полиции" Владимиру Воронцову предъявлено обвинение в вымогательстве 300 тысяч рублей у экс-сотрудника правоохранительных органов. Позднее в отношении него возбудили ещё три новых уголовных дела — два из них о распространении порнографии и ещё одно — о вымогательстве. Игорь Худяков, администратор паблика, также обвиняется в распространении порнографии. Ранее он заявил, что держать его в СИЗО "за одну фотографию" негуманно.