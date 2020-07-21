Росгвардейцев обязали представляться при общении с гражданами

При этом сотрудник Национальной гвардии должен показать удостоверение.

Госдума РФ в третьем чтении приняла поправки в закон, согласно которым сотрудник Росгвардии при обращении к гражданину обязан называть свою должность, звание и фамилию, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

— В соответствии с законом сотрудники войск Национальной гвардии обязаны представляться гражданам, а также предъявлять по их требованию служебное удостоверение. Кроме того, в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, росгвардеец обязан разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исключение составляют случаи, когда необходимо незамедлительно пресечь преступление или административное правонарушение либо преследовать совершивших их лиц, а также если существует угроза жизни и здоровью для самого сотрудника Росгвардии.

Соавтор закона председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что обязанность представиться гражданину уже возложена на сотрудников полиции, однако, несмотря на то что росгвардейцы нередко вместе с полицейскими несут совместное патрулирование, на них это требование не распространялось.