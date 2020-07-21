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Астрофизики показали самую большую трёхмерную карту Вселенной — видео

Она охватывает расстояние в 11 миллиардов световых лет от Земли.

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Международный проект eBOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) опубликовал самую большую трёхмерную карту Вселенной, которая включает в себя более двух миллионов галактик, сообщает пресс-служба проекта SDSS (Sloan Digital Sky Survey).

Мы хорошо знаем и древнюю, и современную историю расширения Вселенной, но между ними был пробел в 11 миллиардов лет. У нас ушло пять лет, чтобы его заполнить. И эту информацию мы намерены использовать как основу наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие, — прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.

Как отмечает его коллега из Университета Ватерлоо, анализ этой карты представляет собой наиболее точные измерения истории расширения Вселенной.

Эти исследования позволят нам соединить все измерения в единую историю расширения Вселенной, — заметил учёный.

Проект eBOSS является частью международного исследования SDSS, в рамках которого астрофизики изучают так называемые барионные акустические осцилляции (БАО) с помощью инструментов Обсерватории Апачи-Пойнт в Нью-Мексико.

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