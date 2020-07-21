Астрофизики показали самую большую трёхмерную карту Вселенной — видео

— Мы хорошо знаем и древнюю, и современную историю расширения Вселенной, но между ними был пробел в 11 миллиардов лет. У нас ушло пять лет, чтобы его заполнить. И эту информацию мы намерены использовать как основу наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие, — прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.