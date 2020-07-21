Астрофизики показали самую большую трёхмерную карту Вселенной — видео

Международный проект eBOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey) опубликовал самую большую трёхмерную карту Вселенной, которая включает в себя более двух миллионов галактик, сообщает пресс-служба проекта SDSS (Sloan Digital Sky Survey).
— Мы хорошо знаем и древнюю, и современную историю расширения Вселенной, но между ними был пробел в 11 миллиардов лет. У нас ушло пять лет, чтобы его заполнить. И эту информацию мы намерены использовать как основу наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие, — прокомментировал глава eBOSS, космолог из Университета Юты Кайл Доусон.
Как отмечает его коллега из Университета Ватерлоо, анализ этой карты представляет собой наиболее точные измерения истории расширения Вселенной.
— Эти исследования позволят нам соединить все измерения в единую историю расширения Вселенной, — заметил учёный.
Проект eBOSS является частью международного исследования SDSS, в рамках которого астрофизики изучают так называемые барионные акустические осцилляции (БАО) с помощью инструментов Обсерватории Апачи-Пойнт в Нью-Мексико.