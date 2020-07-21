Отдала сына подруге и пропала. Мать жестоко убитой на Сахалине школьницы объявили в розыск

Мать жестоко убитой на Сахалине восьмилетней школьницы Ульяна Т. перестала выходить на связь, женщину объявили в розыск. Об этом сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Перед исчезновением она отдала знакомой сына, которому ещё не исполнилось двух лет. Именно приятельница и сообщила о том, что Ульяна пропала и не выходит на связь.

— По словам девушки, малыш плохо ел, за ним требовался тщательный уход. Опасаясь за здоровье ребёнка и проявив сознательность, женщина обратилась в органы опеки, — отметили в пресс-службе мэрии.

Сейчас малютка находится в детской областной больнице, его здоровью ничего не угрожает.