Отдала сына подруге и пропала. Мать жестоко убитой на Сахалине школьницы объявили в розыск

Мать жестоко убитой на Сахалине восьмилетней школьницы Ульяна Т. перестала выходить на связь, женщину объявили в розыск. Об этом сообщили в администрации Южно-Сахалинска.
Перед исчезновением она отдала знакомой сына, которому ещё не исполнилось двух лет. Именно приятельница и сообщила о том, что Ульяна пропала и не выходит на связь.
— По словам девушки, малыш плохо ел, за ним требовался тщательный уход. Опасаясь за здоровье ребёнка и проявив сознательность, женщина обратилась в органы опеки, — отметили в пресс-службе мэрии.
Сейчас малютка находится в детской областной больнице, его здоровью ничего не угрожает.
Трагедия в семье Ульяны произошла в начале июля. Тогда восьмилетняя дочь женщины ушла из дома после ссоры с сыном соседки. Через некоторое время её тело нашли с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве сразу же была задержана семейная пара, которая подобрала школьницу на машине. Выехав за город, глава семейства выгнал жену из фургона и надругался над ребёнком, после чего надел девочке на голову пакет и задушил. Южно-Сахалинский городской суд заключил супругов под стражу.