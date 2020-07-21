В Киеве сапёры подорвали подозрительный пакет у станции метро — видео

На станции метро "Минская" на севере Киева произошёл взрыв. Ранее там обнаружили подозрительный пакет, который, как сообщают очевидцы в соцсетях, подорвали вызванные на место сотрудники экстренных служб.

В Киеве сапёры подорвали подозрительный пакет у станции метро

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании одного из автокиосков в этом районе. Прибывшие на место оперативники действительно обнаружили пакет, закреплённый между легковой машиной и одной из мобильных торговых точек. Людей в радиусе нескольких десятков метров от места ЧП эвакуировали, а подозрительную находку обезвредили с помощью направленного взрыва. В пресс-службе Национальной полиции Украины Лайфу подтвердили, что никто не пострадал.

— Будьте внимательны и осторожны! Не стоит пренебрегать сообщениями о минировании, потому что не все они, к сожалению, оказываются ложными, — написал Кличко в соцсетях.