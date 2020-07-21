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Подсказка тем, кто идёт в отпуск. В Подмосковье появилась надпись размером с 16 футбольных полей

Над созданием фразы работали два геодезиста и два трактора.

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Видео © Телеканал "360"

В Московской области на поле в городском округе Ступино недалеко от аэропорта Домодедово появилась огромная надпись "Лето в Подмосковье". Её хорошо видно пассажирам пролетающих самолётов, ведь она занимает площадь в 16,82 гектара, что равносильно 16 футбольным полям. Об этом сообщает телеканал "360".

Фото © Телеканал "360"

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Над созданием фразы работали два геодезиста и два трактора в течение почти двух недель — процесс затянули проливные дожди. Само выкашивание букв заняло всего три-четыре дня, а траву, которая осталась после "нанесения" надписи на поле, отдали на корм скоту.

Для тех, кто планирует отпуск, Подмосковье является отличным местом для отдыха. Каждый сможет найти что-то для себя: живописную природу, старинные усадьбы, песчаные пляжи, санатории, аутентичную кухню и многое другое.

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