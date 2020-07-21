20 тысяч рублей за лезгинку на МКАД. Суд оштрафовал новоиспечённого мужа, устроившего танцы на проезжей части

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Новоиспечённого мужа, который ещё вчера был женихом и станцевал с возлюбленной лезгинку на МКАД, оштрафовали на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Суд признал молодого человека виновным в нарушении общественного порядка. Сам он не прокомментировал избранное ему наказание.