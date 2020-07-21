Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием в ответ на санкции США

— Здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом, если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет, — сказал Песков.