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Песков прокомментировал фото Кадырова с оружием в ответ на санкции США

Глава Чечни отреагировал на американские санкции, отметив, что "принимает бой".

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Фото © Telegram-канал / Kadyrov_95

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя фото главы Чечни Рамзана Кадырова с пулемётами в руках, отметил, что законодательство России строго регламентирует владение огнестрельным оружием.

Здесь не важно, кто ты — рядовой гражданин, губернатор или президент, если ты владеешь оружием в соответствии с законом, если оно зарегистрировано и ты имеешь право на хранение или ношение этого оружия, то никаких проблем с этим нет, — сказал Песков.

Напомним, накануне госсекретарь США Майк Помпео сообщил о внесении Рамзана Кадырова в чёрный список. В заявлении объясняется, что это связано с якобы нарушением прав человека на территории Чечни. Глава республики отреагировал на санкции, выложив фото с оружием и подписью — "мы принимаем бой".

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