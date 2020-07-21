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"Сенсации не случилось". Захарова усмотрела русофобию в британском докладе

В 55-страничном документе утверждается, будто Великобритания является "одной из главных целей" российской разведки.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала британский доклад, в котором РФ обвинили в попытке повлиять на исход шотландского референдума, сообщает РИА "Новости".

Русофобия в фейковой огранке, сенсации не случилось, — цитирует агентство слова представителя российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности Соединённого Королевства опубликовал доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" во внутреннюю политику страны. В документе Москву обвинили в попытке повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

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