"Сенсации не случилось". Захарова усмотрела русофобию в британском докладе

Ранее Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности Соединённого Королевства опубликовал доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" во внутреннюю политику страны. В документе Москву обвинили в попытке повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.