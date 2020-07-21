Британские депутаты обвинили РФ в попытке повлиять на исход шотландского референдума. Реальных доказательств опять нет

Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединённого Королевства опубликовал доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" во внутреннюю политику страны. В документе Москву обвинили в попытке повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.
Выступая с серьёзным обвинением, авторы доклада сослались на некие "заслуживающие доверия" комментарии из открытых источников, свидетельствующих о запуске целой кампании для достижения желаемого результата. Эти действия назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".
В 55-страничном документе также утверждается, будто Великобритания является "одной из главных целей" РФ на Западе с точки зрения разведки.
— Наши свидетели предполагают, что в списке "приоритетов" мы — сразу после США и НАТО. Это, скорее всего, из-за нашего тесного сотрудничества с США, — отметили авторы.
Ранее глава британского МИД обвинил Москву в попытке вмешательства в выборы 2019 года.
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