Британские депутаты обвинили РФ в попытке повлиять на исход шотландского референдума. Реальных доказательств опять нет

Комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединённого Королевства опубликовал доклад о якобы имевшем место "российском вмешательстве" во внутреннюю политику страны. В документе Москву обвинили в попытке повлиять на исход референдума о независимости Шотландии в 2014 году.

Выступая с серьёзным обвинением, авторы доклада сослались на некие "заслуживающие доверия" комментарии из открытых источников, свидетельствующих о запуске целой кампании для достижения желаемого результата. Эти действия назвали "первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы".

В 55-страничном документе также утверждается, будто Великобритания является "одной из главных целей" РФ на Западе с точки зрения разведки.

— Наши свидетели предполагают, что в списке "приоритетов" мы — сразу после США и НАТО. Это, скорее всего, из-за нашего тесного сотрудничества с США, — отметили авторы.