Орешкин: Контроль со стороны президента за достижением нацпроектов будет максимальным

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Кабмин в трёхмесячный срок подготовит изменения в национальные проекты на базе указа президента РФ, утверждающего национальные цели развития России до 2030 года. Об этом заявил помощник главы государства Максим Орешкин.
— Изменённые национальные проекты, как главный инструмент достижения национальных целей, будут представлены для рассмотрения на президентском совете этой осенью. После утверждения контроль со стороны президента за исполнением, за достижением целевых показателей, будет максимальным, — отметил Орешкин.
Он подчеркнул, что утверждённые Владимиром Путиным национальные цели развития РФ определят, как Россия будет развиваться в предстоящие десятилетия.
Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Ожидаемая продолжительность жизни должна быть повышена до 78 лет, уровень бедности должен снизиться в два раза в сравнении с показателями 2017 года. Также РФ должна войти в первую десятку государств по качеству общего образования.
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