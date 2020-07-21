Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Госдума приняла закон о возможности проведения трёхдневного голосования на выборах

При таком формате процедура волеизъявления не будет проводиться по открепительным удостоверениям или досрочно.

117

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Отмечается, что решение о сроке будет принимать избирательная комиссия, которая отвечает за организацию выборов или референдума, но не позже 10 дней после публикации информации о событии. Кроме того, в случае проведения голосования в несколько дней нельзя проводить процедуру волеизъявления по открепительным удостоверениям или досрочно.

Подсчёт голосов при таком формате проведения голосования начинается сразу после закрытия участков в последний день.

Выбор редакции

Loading...