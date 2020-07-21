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Опубликовано 21 июля 2020, 12:56

Госдума приняла закон о возможности проведения трёхдневного голосования на выборах

При таком формате процедура волеизъявления не будет проводиться по открепительным удостоверениям или досрочно.

Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла закон, согласно которому в стране предусматривается возможность проведения голосований в течение нескольких дней, но не более трёх. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального собрания.

Отмечается, что решение о сроке будет принимать избирательная комиссия, которая отвечает за организацию выборов или референдума, но не позже 10 дней после публикации информации о событии. Кроме того, в случае проведения голосования в несколько дней нельзя проводить процедуру волеизъявления по открепительным удостоверениям или досрочно.

Депутаты Госдумы предложили перенести единый день голосования на октябрь
Депутаты Госдумы предложили перенести единый день голосования на октябрь

Подсчёт голосов при таком формате проведения голосования начинается сразу после закрытия участков в последний день.

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Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Варвара Романова
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