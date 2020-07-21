Исключительно отели уровня пять звёзд. Туристы могут остаться без экономвариантов пляжной Турции

Туристам в Анталье после возобновления авиасообщения между Россией и Турцией будут доступны практически исключительно пятизвёздочные отели. Такая ситуация будет сохраняться как минимум на первом этапе восстановления перевозок, сообщила Ассоциация туроператоров.

Во многих вариантах размещений провинции Анталья уже внедрены безопасные протоколы приёма гостей, отели самых разных категорий получили "сертификаты здоровья". При этом открывать свои двери для постояльцев гостиницы не спешат. Львиная доля тех, кто всё же начал работу, — "достаточно дорогие пятизвёздочные отели".

— В экономсегменте на курортах очень мало отелей решились на открытие. Пример: из порядка 250 отелей центра Аланьи (здесь преобладают небольшие объекты 3–4* в 40–70 номеров) работает сейчас менее десяти, и работают в основном с местными, — отметил один из отельеров.

То, какие отели будут открыты в период возобновления сообщения, скажется на стоимости турпакетов. При этом специалисты отмечают, что заметного повышения цен на путёвки пока не наблюдается.