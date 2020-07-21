Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса

Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

— Приём отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции CoViD-19, полученных не позднее чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха, — сообщает ассоциация со ссылкой на предписания санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия.