Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса

Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).
— Приём отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции CoViD-19, полученных не позднее чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха, — сообщает ассоциация со ссылкой на предписания санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия.
В документе повторён тезис про "целесообразность" заполнения номеров по принципу "не более одного человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи".