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Россиян в Абхазии примут только со справкой об отсутствии коронавируса

Результаты тестов на CoViD-19 должны быть получены отдыхающими не позднее чем за трое суток.

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Фото © Pixabay

Приём российских туристов в любых объектах размещения в Абхазии будет производиться только при наличии справки с отрицательным тестом на коронавирус, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

Приём отдыхающих должен производиться исключительно при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований в отношении новой коронавирусной инфекции CoViD-19, полученных не позднее чем за трое суток до дня прибытия в объект отдыха, — сообщает ассоциация со ссылкой на предписания санитарно-эпидемиологической службы Республики Абхазия.

В документе повторён тезис про "целесообразность" заполнения номеров по принципу "не более одного человека в номер, за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи".

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