Оружие против второй волны коронавируса. Как работает вакцина и безопасна ли она

Если верить официальным заявлениям, то российская вакцина почти готова к выходу в народ. Все военные-испытатели чувствуют себя после прививки хорошо, и у них выработались антитела к коронавирусной инфекции. Но чтобы понимать, а стоит ли вообще прививаться и насколько это безопасно, важно знать принцип действия вакцины.

Как иммунитет борется с заразой

Известно, что болезни, которые можно предотвратить посредством вакцинации, могут быть опасными и даже смертельными. А прививки существенно понижают риск заражения. Ведь здесь используются защитные реакции организма, чтобы выработать иммунитет к болезни. То есть нам вводят в организм не лекарство, чтобы вылечиться, а "провокатора", чтобы наш организм сам изобрёл внутреннее лекарство — иммунитет — навсегда.

Когда бактерии или вирусы проникают в наш организм, они размножаются и атакуют нас. Эта атака называется инфекцией, а инфекция приводит к болезни. Иммунная система пользуется несколькими средствами для борьбы с инфекцией. Основа — это лейкоциты, которые переносятся с кровью и лимфой. Лейкоциты бывают нескольких видов. Поэтому и организм наш борется с болезнью в несколько стадий.

Когда организм впервые сталкивается с бактерией или вирусом, вызывающим инфекцию, организму необходимо несколько дней, чтобы выработать те самые инструменты борьбы. После того как вирус или бактерия погибли, иммунная система "запомнит" все инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм от определённой болезни.

Организм сохраняет некоторое количество Т-лимфоцитов, называемых "клетками памяти", которые быстро приходят в действие при каждой повторной встрече организма с этой бактерией или этим вирусом.

Какие бывают вакцины и как они действуют?

Прививка помогает выработать иммунитет через своеобразную подделку болезни. То есть организм искусственно провоцируют вырабатывать инструменты борьбы с заразой. А если он с ней встретится когда-то по-настоящему, то у него уже будет оружие. Иногда после вакцинации "поддельная инфекция" может вызвать лёгкие симптомы болезни (например, повышенную температуру). Эти лёгкие симптомы — известное явление, и можно ожидать их появления в то время, когда организм занят этим самым процессом выработки средств борьбы.

На сегодняшний день есть пять основных видов вакцин, которые обычно даются людям:

По какому именно принципу разработана вакцина от коронавируса, пока держится в тайне. Но, судя по заявлениям директора института Гамалеи Александра Гинцбурга, совсем скоро вакцина будет тестироваться в том числе на детях, а это значит, что она абсолютно безопасна, но при этом действенна. Никакой ослабленной формы введено в маленький организм быть не может даже чисто теоретически.