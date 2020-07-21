"Как я орала!" Актриса Светлана Светличная пострадала во время интервью

Визит журналистов обернулся травмой для заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной: она получила сотрясение мозга из-за упавшей на неё техники. Об этом сама актриса рассказала "Собеседнику".

По словам Светланы Афанасьевны, съёмочная группа нагрянула неожиданно, об интервью с ней никто заранее не договаривался. Артистка отказалась пустить журналистов домой, но согласилась дать комментарий на лавочке у дома.



— Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит. Удар прошёл по касательной. Основной удар пришёлся на мою коленку. Бедные мои ноги, сколько им по жизни досталось. Как же я орала! На всю жизнь запомнила этот свой вопль, никогда такой боли не ощущала, — рассказала актриса.



Светличная добавила, что журналисты быстро собрались и уехали, а позже к ней пришёл молодой человек, который в качестве извинений вручил ей букет красных роз, торт и конверт с 15 000 рублей.

Актриса добавила, что лечится после полученной травмы, ходит на процедуры. От госпитализации она отказалась из-за кота, которого не на кого оставить.

Как сообщал Лайф, 15 мая президент России Владимир Путин поздравил Светлану Светличную с юбилеем. Глава государства пожелал артистке здоровья, благополучия и всего наилучшего.