Беглов поручил открыть рестораны и торговые центры Петербурга с 27 июля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть рестораны и торговые центры города с 27 июля. Согласовать возобновление работы заведений с Роспотребнадзором он попросил вице-губернаторов Евгения Елина и Олега Эргашева, передаёт пресс-служба.
— Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги. Необходимо отстаивать интересы бизнеса, — подчеркнул градоначальник.
К решению вопроса Беглов посоветовал привлечь депутатов Госдумы.
Ранее в Петербурге открыли свои двери для посетителей Эрмитаж и Русский музей. В них не пускают без медицинских масок, а билеты можно приобрести только онлайн.
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