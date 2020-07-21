Беглов поручил открыть рестораны и торговые центры Петербурга с 27 июля

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть рестораны и торговые центры города с 27 июля. Согласовать возобновление работы заведений с Роспотребнадзором он попросил вице-губернаторов Евгения Елина и Олега Эргашева, передаёт пресс-служба.

— Город больше всех заинтересован в открытии ресторанов и торговых центров, потому что мы получаем от них налоги. Необходимо отстаивать интересы бизнеса, — подчеркнул градоначальник.

К решению вопроса Беглов посоветовал привлечь депутатов Госдумы.