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Глава МЧС по поручению Путина вылетел в район паводка на Урале

Из-за непогоды в городе Нижние Серги Свердловской области введён режим ЧС.

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Фото © ГУ МЧС России по Свердловской области

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области и по поручению президента отправился в район, где введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Сегодня Путин выслушал доклад от главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области. Зиничев подробно рассказал президенту о том, какие меры принимаются. По поручению главы государства министр вылетел на место происшествия, — рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как ранее сообщал Лайф, в городе Нижние Серги Свердловской области из-за непогоды принято решение о введении режима ЧС. В этом населённом пункте проживает около девяти тысяч человек. Из-за сильных ливней и повышения уровня воды в реках подтоплено несколько десятков домов, также пострадало несколько административных зданий, повреждены опоры ЛЭП, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный.

В ликвидации последствий непогоды участвуют 255 человек, а также 52 единицы техники и 19 плавсредств.

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