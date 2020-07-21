20 человек из хоккейного "Авангарда" заразились коронавирусом

Вспышка коронавируса зафиксирована в клубе КХЛ "Авангард". 20 человек, в числе которых игроки и члены персонала хоккейного клуба, сдали положительные тесты. Сейчас заболевшие находятся под наблюдением.

— Все изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтверждёнными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведёт Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки, — сообщает пресс-служба "Авангарда".