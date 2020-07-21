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Начала плакать и просила о помощи. Заложница из захваченного в Луцке автобуса успела позвонить подруге

Разговор длился меньше минуты.

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Одна из оказавшихся в заложниках в автобусе в Луцке женщин успела связаться с подругой по телефону и попросить о помощи. Об этом КП рассказала местная жительница Ангелина.

По словам девушки, подруга не просила её звонить в правоохранительные органы, но рассказала, что транспортное средство заминировано, и сообщила о необходимости связаться с представителями прессы.

Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды, — поделилась собеседница.

Ранее сообщалось, что в Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами и пригрозил взорвать его. Внутри находится около 20 человек. По данным местных СМИ, у злоумышленника при себе гранаты и другое оружие. Он сам сообщил в полицию о захвате.

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