Начала плакать и просила о помощи. Заложница из захваченного в Луцке автобуса успела позвонить подруге

Одна из оказавшихся в заложниках в автобусе в Луцке женщин успела связаться с подругой по телефону и попросить о помощи. Об этом КП рассказала местная жительница Ангелина.

По словам девушки, подруга не просила её звонить в правоохранительные органы, но рассказала, что транспортное средство заминировано, и сообщила о необходимости связаться с представителями прессы.

— Начала плакать, а затем телефон отключился, наш разговор был всего 33 секунды, — поделилась собеседница.