Политтехнолог о назначении Дегтярёва: Это проявление уважения к мнению хабаровчан

Политтехнолог Алёна Август высоко оценила решение президента Владимира Путина предложить пост врио губернатора Хабаровского края представителю партии ЛДПР Михаилу Дегтярёву. По её словам, это очень грамотный управленческий ход, который станет вызовом как для самого назначенца, так и для всей политсилы, на которую теперь ляжет вся ответственность за ситуацию в регионе.

Немаловажно и то, что президент принял во внимание мнение хабаровчан, которые хотели видеть во главе администрации региона именно представителя ЛДПР. Таким образом, перед партией теперь стоит двойная задача: не обмануть доверие не только жителей Хабаровского края, но и главы государства.

— Конечно, с одной стороны, это проявление уважения к мнению хабаровчан, которое они высказали в том числе своими шествиями по улицам города. Но, с другой стороны, понятно, что теперь ответственность за то, как ситуация в регионе будет развиваться дальше, она уже очень сильно ложится на эту же партию, — рассуждает собеседница Лайфа. — И если Фургал — это человек который там вырос, что называется, вместе яблоки рвал, то Дегтярёв — человек всё равно сторонний. Но тут больше даже не партийная принадлежность была важна, а та сложившаяся система взаимоотношений между разными интересантами в Хабаровске и Хабаровском крае.

Напомним, днём 20 июля президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярёва врио губернатора Хабаровского края. В свою очередь, арестованный губернатор региона Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой "В связи с утратой доверия".