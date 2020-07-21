Юрий Антонов отреагировал на сообщения о госпитализации: Всё в порядке

Лайфу удалось дозвониться до певца Юрия Антонова, о госпитализации которого в одну из столичных клиник сообщили СМИ. Артист заявил, что у него всё в порядке, и не подтвердил, но и не опроверг, что находится в больнице.
— Всё хорошо. Всё в порядке, — сказал Антонов.
При этом ранее Пятый канал сообщил, что знаменитый композитор и певец госпитализирован в одну из московских клиник якобы из-за проблемы с ногой. По данным СМИ, врачи уже прооперировали Антонова и операция прошла успешно.
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