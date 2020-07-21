Захватчик автобуса в украинском Луцке оказался психически больным и с судимостями

У взявшего в заложники пассажиров автобуса в украинском Луцке имеются психические расстройства и судимости, сообщает "Униан" со ссылкой на Нацполицию.

Собеседник агентства рассказал, что совсем недавно мужчина был на учёте у психиатра. Правоохранителям уже удалось установить личности нескольких людей, оказавшихся в злосчастном автобусе вместе с вооружённым злоумышленником. Сам преступник уверяет, что транспортное средство заминировано, к тому же в городе он оставил автомобиль со взрывчаткой.

Замминистра МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что в Сети захватчик публиковал книгу "Философия преступника", в которой описывал свои взгляды и вспоминал время, проведённое в местах лишения свободы. В мемуарах он отметил, что его "исправляют 15 лет", но он "не поправился, а скорее, наоборот".