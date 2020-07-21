В Киеве назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на Крымском полуострове в нынешней ситуации "немыслима", заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. Дипломат назвал условие, при котором она была бы возможна.
— Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом, — заявил Кулеба.
Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ему не известно о готовности Москвы провести подобную церемонию.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал соотечественников объединиться для возвращения "всех своих территорий". По мнению политика, сила и победа кроются в "настоящем единстве".
Напомним, Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.