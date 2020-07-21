Зеленский: В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время ожидает согласование даты встречи в "нормандском формате". Об этом сообщает украинское агентство UNN.
— Сейчас мы понимаем, что, в принципе, у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех — встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", — сказал Зеленский на пресс-конференции.
Он также отметил, что по итогам заседания контактной группы в среду в Киеве ожидают решения о прекращении огня в Донбассе.
Напомним, ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что в случае выполнения парижских договорённостей следующая встреча стран — лидеров "нормандского формата" может пройти в августе. Он также отметил, что Украина рассматривает возможность ввода в Донбасс миротворцев ОБСЕ.