Зеленский: В ближайшее время мы ожидаем даты встречи в "нормандском формате"

— Сейчас мы понимаем, что, в принципе, у нас есть подтверждение с немецкой стороны, с французской стороны и есть согласование, что РФ тоже не против встречаться, потому что, я думаю, все понимают, как это важно для нас всех — встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в "нормандском формате", — сказал Зеленский на пресс-конференции.