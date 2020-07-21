СК завершил расследование дела о размещении фото Гитлера на акции "Бессмертный полк онлайн"

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" жителем Казани Мухаммедом Эль-Айюби. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 4 мая молодой человек загрузил на сайт "Банк памяти" снимок Адольфа Гитлера для того, чтобы его в дальнейшем показали при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

При обыске в доме Эль-Айюби были найдены содержащие запрещённые вещества растения. Ему предъявили обвинения в реабилитации нацизма и незаконном хранении растений, содержащих наркотические средства. Сам молодой человек заявил, что разместил фото Гитлера по причине личной симпатии, а растения выращивал для самостоятельного употребления.

— По обеим статьям признаю себя полностью виновным, раскаиваюсь и прошу прощения у всех, кого я мог как-то задеть и оскорбить этими действиями, — заявил житель столицы Татарстана.

Уголовное дело в отношении Эль-Айюби направлено в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и отправки его в суд для рассмотрения по существу.