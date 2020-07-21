"С Москвой мне нечего разговаривать". Лайф дозвонился до захватчика автобуса в украинском Луцке

Захватчиком автобуса в Луцке является 44-летний гражданин Украины Максим Кривош. Об этом в посте в "Фейсбуке" сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко. Лайфу удалось дозвониться до мужчины, в заложниках у которого находятся от 10 до 20 человек.

— С Москвой мне нечего разговаривать, вы разбирайтесь сами, — заявил Кривош и бросил трубку.

По словам Геращенко, захватчик родился в посёлке Гай Оренбургской области РФ. Он был дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений и провёл за решёткой в общей сложности около 10 лет.

Напомним, мужчина не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.