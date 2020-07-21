Twitter и YouTube удалили аккаунты захватчика заложников из Луцка

Социальная сеть Twitter и видеохостинг YouTube удалили аккаунты 44-летнего украинца Максима Кривоша, захватившего автобус с пассажирами в Луцке.
В "Твиттере" указано, что действие учётной записи мужчины приостановлено. YouTube-канал, где уроженец Оренбургской области разместил видеообращение, также удалён. Сама запись, на которой Кривош снят с автоматом в руках, больше не доступна.
Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.