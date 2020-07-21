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Twitter и YouTube удалили аккаунты захватчика заложников из Луцка

Ранее в постах мужчина назвал государство "первым террористом" и "поздравил" пользователей с "днём антисистемы".

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Фото © Facebook / UNIAN.net

Социальная сеть Twitter и видеохостинг YouTube удалили аккаунты 44-летнего украинца Максима Кривоша, захватившего автобус с пассажирами в Луцке.

В "Твиттере" указано, что действие учётной записи мужчины приостановлено. YouTube-канал, где уроженец Оренбургской области разместил видеообращение, также удалён. Сама запись, на которой Кривош снят с автоматом в руках, больше не доступна.

Напомним, захват заложников украинец объяснил "усталостью от ситуации". Кривош не выдвигает каких-то определённых требований, кроме "слома системы". Он угрожает взорвать транспортное средство в случае штурма.

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