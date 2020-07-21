"Приносим жертву". Петербурженка в компании друзей сожгла розу в Вечном огне — видео

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Жительница Санкт-Петербурга сожгла розу в Вечном огне на Марсовом поле. Инцидент попал в объектив камер наблюдения, и через несколько дней девушке пришлось извиниться за свой поступок.

Как оказалось, сжечь розу 29-летняя петербурженка решила после расставания с парнем. На кадрах видно, что перед броском девушка сомневалась и спросила у друга, не взорвётся ли газовая горелка.

— Дорогие гости и жители моего родного города... Приношу свои извинения, и мне очень стыдно за содеянный мной поступок. Обещаю больше никогда не совершать ничего подобного. Это будет мне уроком. Прошу меня простить, мне очень стыдно, — сказала девушка.

Странный "ритуал" на камеру снимали её 25-летние приятели, им тоже пришлось побеседовать с правоохранителями и объяснить, почему они не попытались помешать подруге.