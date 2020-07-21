Дегтярёв назвал свою основную задачу и пообещал встретиться с жителями Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв назвал свою основную задачу на новом посту — функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

— Задача поставлена, вы видели во время назначения Владимиром Владимировичем, у меня она утилитарная: обеспечить устойчивое функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие, бюджетный процесс и все сопутствующие вопросы, — сказал Дегтярёв.

Он отметил, что готов продолжить работу с командой арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала и пока не намерен её менять. Также Дегтярёв пообещал встретиться с жителями региона после решения первоочередных задач.

— Да я с удовольствием выйду, если честно, и не раз, к хабаровчанам... Но есть график, есть полномочия, есть задачи первоочередные. Поэтому я посчитал, что не время. Но с народом будем общаться и в социальных сетях, и посредством видеоконференций в связи с пандемией, и лично, — подчеркнул глава Хабаровского края.