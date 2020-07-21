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Разрушены мосты, с корнем вырваны деревья. Затопленный город на Урале сняли на видео с дрона

Из-за непогоды произошло подтопление около 200 домов, пострадали три пешеходных моста и один автомобильный.

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В городе Нижние Серги Свердловской области из-за сильных ливней реки и ручьи вышли из берегов. Портал E1.ru публикует видео с последствиями потопа, снятые с высоты птичьего полёта.

На кадрах видно низину с участками и домами, по которым прошла вода. Уровень небольших рек в городе намного выше обычного.

Напомним, в городе Нижние Серги из-за непогоды принято решение о введении режима ЧС. Из-за сильных ливней и повышения уровня воды в водоёмах произошло подтопление около 200 домов, также пострадало несколько административных зданий, повреждены опоры ЛЭП, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный. Спасателям удалось эвакуировать семь человек, остальные жители самостоятельно покинули свои дома. Информации о пострадавших в МЧС не поступало.

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