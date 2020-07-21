"Представляешь, что мразь делает?" В Подольске малыш выпал из окна на четвёртом этаже, пока пьяная мать спала — видео

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Неравнодушные жители Подольска спасли маленького мальчика, который перевалился за ограждение балкона четвёртого этажа и, зацепившись за карниз, звал на помощь. Видео с места инцидента было размещено в социальных сетях. На кадрах видно, как малыш держится из последних сил.

— Представляешь, что мразь делает? Ребёнок виснет вообще, просто, — комментирует происходящее женщина, которая ведёт съёмку.

В это время несовершеннолетний истошно кричит, а внизу сотрудники местной управляющей компании держат растянутое одеяло, готовясь поймать его.

— Подожди, сейчас папа придёт, потерпи чуть-чуть! — успокаивает ребёнка одна из местных жительниц.

В беседе с телеканалом "360" один из спасителей мальчика рассказал, что после падения в одеяло он немного поплакал, но вскоре начал говорить и улыбаться.

— Он 15 минут висел на балконе. Потом устал, руки отпустил, мы одеялом его поймали, — уточнил Бек.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе областного ГУ МВД РФ, мать мальчика открыла полицейским дверь лишь спустя четыре часа. 21-летняя девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. На неё составили административные протоколы. Отмечается, что в июне её поставили на профилактический учёт за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Сейчас двух детей горе-родительницы разместили в детской больнице.

— Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствие старшего сына, — прокомментировала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.