Украинские пропагандисты призвали к отделению Хабаровского края от России

В Сети разразились очередные баталии между россиянами и украинцами. На этот раз предметом спора стал Хабаровский край. Жители Незалежной заявили, что регион должен быть отделён от России и присоединён к Украине.

Главным аргументом в споре стали протесты хабаровчан против ареста Сергея Фургала и назначения врио главы региона Михаила Дегтярёва. Украинцы уверены, что в жителях дальневосточного региона пробуждается код украинской нации, который заставляет их выходить на митинги. При этом пользователи соцсетей сравнивают хабаровские акции протеста с Майданом 2014 года.

По словам украинских пропагандистов, Хабаровский край — это Зелёный Клин. Именно так называли дальневосточные земли переселенцы с Украины в XIX — начале XX века. Пользователи с более богатой фантазией даже нарисовали карту, на которой заменили русские названия городов украинскими, а некоторые даже нашли сходство между флагами Хабаровского края и того самого Зелёного Клина.

Наибольшую активность проявляют пользователи "Твиттера", называя российский регион Украинской дальневосточной республикой, или попросту колонией Украины. Также призывы к отделению Хабаровского края от России звучат в "Фейсбуке" и даже на "Ютубе".