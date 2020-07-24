Фургала упрекнули в формировании культа личности

На протяжении периода работы Сергея Фургала в качестве главы Хабаровского края в регионе сформировался культ личности, на что указывают митинги, проходящие в поддержку арестованного губернатора. На это указывает автор телеграм-канала "Нешпорт".

Отмечается, что на возвеличивание личности Фургала тратились как внебюджетные средства, так и деньги из бюджета региона. При этом авторы публикации подчёркивают, что некоторые заслуги и способности губернатора были явно сфабрикованы. Кроме того, он нередко был объектом обсуждения оппозиционными СМИ.

О присутствии культа личности также говорит и ситуация, сложившаяся после назначения нового врио главы. С приходом Михаила Дегтярёва некоторые жители региона ополчились против него и всей партии ЛДПР, несмотря на то что Фургал также является её членом.

Впрочем, Дегтярёв успешно справляется с критикой в свой адрес, невзирая на сложные политические условия. Теперь ему предстоит перевести фокус внимания на собственную персону через повестку реальных дел, постепенно отказываясь от модели "популизма", использовавшейся его предшественником. А разрушением культа личности Фургала займутся те жители, которым в процессе управления регионом экс-губернатор значительно усложнил жизнь.