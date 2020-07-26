Дегтярёв пообщался с участниками акции в поддержку Фургала в Хабаровске

Видео © LIFE

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв впервые после назначения вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала, которые ежедневно проходят в краевой столице. Видео с незапланированной встречи врио краевого лидера опубликовал в "Инстаграме".

Дегтярёв отметил, что "Москва слышит всех" и прислала его в регион в качестве врио главы, чтобы край "не скатился без власти", отметив, что очень переживает за судьбу Фургала.

— Он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передаёт ему продукты. Но регион не может оставаться без руководителя, — сказал он, подчеркнув, что назначен указом президента, чтобы всё продолжало работать и функционировать.

Фото © LIFE

Дегтярёв также отметил, что такой формат встречи, когда он общается с большим количеством человек без специальных средств, усиливающих звук, неудобен, поэтому он практически ежедневно проводит прямые эфиры в соцсетях, где отвечает на вопросы и читает все комментарии. Он подчеркнул, что будет общаться с народом без посредников.

Собравшиеся у дома правительства региона люди приняли врио губернатора спокойно, задавая животрепещущие вопросы, а когда Дегтярёв спросил, кто готов пойти в кабинет для более детального обсуждения, руки подняли все присутствующие. Стоит отметить, что исполняющий обязанности главы не избегал острых тем при общении с хабаровчанами.

Напомним, сегодня для Дегтярёва это уже третья встреча с жителями Хабаровского края, где люди напрямую задают вопросы врио губернатора и рассказывают о проблемах. Исполняющий обязанности главы также намерен создать Народный совет, чтобы слышать реальный голос людей.