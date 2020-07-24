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Дегтярёв рассказал о первых перестановках в Правительстве Хабаровского края

Свои должности покинули трое местных чиновников.

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Фото © Пресс-служба Администрации Хабаровского края / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил о первых кадровых перестановках в правительстве региона.

По его словам, в отставку подал первый заместитель председателя регионального кабмина Владимир Хлапов.

На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, который я возглавлял, — сказал Дегтярёв в прямом эфире у себя в "Инстаграме".

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Для этого новоиспечённый глава региона планирует обратиться за помощью в федеральный центр.

Также заявление об уходе написал зампред правительства Юрий Золочевский. Кроме того, занимаемый пост покинет советник губернатора Захар Синяговский, который сосредоточится на партийной работе в должности исполняющего обязанности руководителя краевого отделения ЛДПР.

Ранее Дегтярёв рассказал о звонке премьер-министра России Михаила Мишустина, который пообещал дополнительную финансовую поддержку Хабаровскому краю в размере 1,3 миллиарда рублей.

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