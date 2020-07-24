Дегтярёв рассказал о первых перестановках в Правительстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил о первых кадровых перестановках в правительстве региона.

По его словам, в отставку подал первый заместитель председателя регионального кабмина Владимир Хлапов.

— На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, который я возглавлял, — сказал Дегтярёв в прямом эфире у себя в "Инстаграме".

Также заявление об уходе написал зампред правительства Юрий Золочевский. Кроме того, занимаемый пост покинет советник губернатора Захар Синяговский, который сосредоточится на партийной работе в должности исполняющего обязанности руководителя краевого отделения ЛДПР.