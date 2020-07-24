Дегтярёв рассказал о первых перестановках в Правительстве Хабаровского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил о первых кадровых перестановках в правительстве региона.
По его словам, в отставку подал первый заместитель председателя регионального кабмина Владимир Хлапов.
— На его место будет назначен Александр Александрович Никитин. Это руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, который я возглавлял, — сказал Дегтярёв в прямом эфире у себя в "Инстаграме".
Дегтярёв предложил снизить "неприемлемый" тариф на ЖКУ в Хабаровском краеДля этого новоиспечённый глава региона планирует обратиться за помощью в федеральный центр.
Также заявление об уходе написал зампред правительства Юрий Золочевский. Кроме того, занимаемый пост покинет советник губернатора Захар Синяговский, который сосредоточится на партийной работе в должности исполняющего обязанности руководителя краевого отделения ЛДПР.
Ранее Дегтярёв рассказал о звонке премьер-министра России Михаила Мишустина, который пообещал дополнительную финансовую поддержку Хабаровскому краю в размере 1,3 миллиарда рублей.