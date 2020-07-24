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Правильный мёд от правильных пчёл. В Приморье гималайский мишка несколько суток добывал лакомство из улья на дереве и попал на видео

Он старательно обрывал кору, балансируя на стволе днём и ночью, под дождём и ветром.

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Национальный парк "Земля леопарда" в Приморье опубликовал уникальное видео с гималайским медведем. Косолапый попал в объектив, когда искал мёд в пчелином улье на дереве.

Камера снимала зверя несколько суток, мишку не останавливала ни темнота, ни ветер, ни дождь, он старательно обдирал кору, пытаясь добраться до лакомства, и преуспел.

Именно гималайские медведи проводят значительную часть времени в кронах деревьев и даже "вьют гнёзда" — во время кормления плодами заламывают ветви и подсовывают их под себя, для удобства, пояснил сотрудник отдела науки "Земли леопарда" Глеб Седаш.

Туристы сняли, как к ним приближается чёрный медведь, но последующие события удивили их ещё больше

В парке дикой природы Чипинке неподалёку от города Сан-Педро-Гарса-Гарсия, Мексика, живут сотни видов животных, включая и хищников. Вот только вряд ли кто-то из посетителей во время прогулки ожидает встретить на пути чёрного медведя.

Животное с невероятной ловкостью балансирует на стволе, этому способствует строение его тела, в том числе развитый плечевой пояс. Медведя зафиксировали две камеры, расположенные друг напротив друга, — в парке находится крупнейшая сеть фотоловушек для наблюдения за редкими видами.

Ранее на видео попала битва медведей на границе между Россией и Китаем.

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