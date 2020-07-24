Правильный мёд от правильных пчёл. В Приморье гималайский мишка несколько суток добывал лакомство из улья на дереве и попал на видео

Туристы сняли, как к ним приближается чёрный медведь, но последующие события удивили их ещё больше В парке дикой природы Чипинке неподалёку от города Сан-Педро-Гарса-Гарсия, Мексика, живут сотни видов животных, включая и хищников. Вот только вряд ли кто-то из посетителей во время прогулки ожидает встретить на пути чёрного медведя.