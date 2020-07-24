Клуб НФЛ "Вашингтон Редскинз" сменил "оскорбляющее" индейцев название

Трёхкратный обладатель Супербоула "Вашингтон Редскинз" сменил название на Washington Football Team (Футбольная команда Вашингтона). Об этом сообщается в распространённом заявлении клуба.

Такое решение было принято из-за скорого начала сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ), который стартует 10 сентября. В заявлении команды сказано, что новое название будет использоваться лишь один сезон. По его ходу клуб проконсультируется по поводу постоянного наименования.

Предыдущее название команды — Redskins — в переводе с английского означает "краснокожие". На фоне антирасистских протестов в США его посчитали оскорбляющим коренных жителей Америки. Эмблема команды, на которой ранее был изображён индеец, также претерпела изменения. Теперь спортсмены будут выходить на матчи с жёлтой буквой W на бордовом фоне.