Компания Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" и других картин

Из-за пандемии коронавирусной инфекции компания The Walt Disney перенесла выход фильма "Мулан" и нескольких других картин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей холдинга.

Это уже третий перенос премьеры ремейка мультфильма 1998 года. Изначально планировалось, что он выйдет на экраны в марте, затем премьеру перенесли август. Теперь же выход ленты отложен на неопределённый срок.

Кроме того, на год была перенесена дата выхода второй части "Аватара" (с декабря 2021 на декабрь 2022 года) и всех последующих частей, а также продолжения саги "Звёздные войны" (не раньше декабря 2023 года).