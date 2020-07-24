Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Компания Disney перенесла премьеру фильма "Мулан" и других картин

Это уже третий подобный перенос.

71

Из-за пандемии коронавирусной инфекции компания The Walt Disney перенесла выход фильма "Мулан" и нескольких других картин. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителей холдинга.

Это уже третий перенос премьеры ремейка мультфильма 1998 года. Изначально планировалось, что он выйдет на экраны в марте, затем премьеру перенесли август. Теперь же выход ленты отложен на неопределённый срок.

Кроме того, на год была перенесена дата выхода второй части "Аватара" (с декабря 2021 на декабрь 2022 года) и всех последующих частей, а также продолжения саги "Звёздные войны" (не раньше декабря 2023 года).

Создатели "Мстителей" снимут самый масштабный проект для Netflix

Главную роль в нём исполнит Райан Гослинг.

Ранее сообщалось, что на экраны вышел сериал "Дивный новый мир" по антиутопии Олдоса Хаксли.

Выбор редакции

Loading...