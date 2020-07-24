Помпео заявил о крахе взаимоотношений США и Китая

Система отношений Вашингтона и Пекина потерпела крах. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

— Прежняя система взаимоотношений с Китаем потерпела крах. Мы не можем придерживаться её и не должны возвращаться к ней, — сказал Помпео в президентской библиотеке Ричарда Никсона.

По его словам, если Америка хочет в XXI веке свободы, а не "китайского столетия", то она должна взглянуть суровой правде в лицо. Теории прошлых лидеров США об эволюции Китая в направлении свободы и демократии не доказали своей состоятельности, отметил госсекретарь.

Он добавил, что Вашингтон больше не может закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия между странами. Изменить же коммунистический Китай можно, лишь отталкиваясь от поступков его лидеров, но не от их высказываний.

Помпео назвал председателя КНР Си Цзиньпина сторонником тоталитарной идеологии, чьи убеждения отражают стремление к мировой гегемонии Китая. Госсекретарь заявил о необходимости создания нового альянса стран, которые бы противопоставлялись Поднебесной, ведь КНР бросает Западу вызовы, с которыми тот "не сталкивался прежде".