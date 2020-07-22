Трамп не исключил закрытия консульств Китая на территории США

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами не исключил того, что Штаты потребуют от Китая закрытия ряда консульств на территории страны после аналогичной меры в Хьюстоне.
— Что касается закрытия дополнительных посольств, то это всегда возможно, — отметил американский лидер.
Он также напомнил журналистам о пожаре, который произошёл в здании дипмиссии в Хьюстоне после того, как Вашингтон потребовал его закрыть.
— Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чём там дело, — добавил Трамп.