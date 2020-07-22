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Трамп не исключил закрытия консульств Китая на территории США

Ранее Вашингтон потребовал от Поднебесной закрыть дипмиссию в Хьюстоне.

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Фото © TASS / AP / Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами не исключил того, что Штаты потребуют от Китая закрытия ряда консульств на территории страны после аналогичной меры в Хьюстоне.

Что касается закрытия дополнительных посольств, то это всегда возможно, — отметил американский лидер.

Он также напомнил журналистам о пожаре, который произошёл в здании дипмиссии в Хьюстоне после того, как Вашингтон потребовал его закрыть.

Все говорили: пожар, пожар. Видимо, они сжигали документы, бумаги. Хотел бы я знать, в чём там дело, — добавил Трамп.

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