В Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в истории

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на территории Москвы в июле уже выпала месячная норма осадков июля. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, июль продолжил ряд дождливых месяцев в российской столице, поэтому лето 2020 года может стать самым дождливым за всю историю метеонаблюдений.

— Месячная норма осадков уже выполнена в Москве... Это лето наверняка войдёт в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым, — подчеркнул Вильфанд.

Руководитель Гидрометцентра также напомнил, что в мае в Москве выпало три нормы осадков, в июне — 210–215% от нормы.

Напомним, синоптики признали прошедший май самым дождливым в истории. Спустя месяц аналогичное достижение записал на свой счёт уже июнь, став самым дождливым за последние 200 лет.