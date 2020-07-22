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В подмосковной квартире хозяйка обнаружила пакет с телом женщины

По предварительным данным, смерть произошла ещё в марте.

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Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

В подмосковном посёлке Большие Жеребцы хозяйка квартиры обнаружила тело женщины, завёрнутое в пакет. Об этом сообщает Пятый канал.

Уточняется, что владелица жилья приехала за деньгами, однако, когда она пришла, в квартире никого не было. Зайдя в комнату, женщина и обнаружила на полу пакет с телом погибшей.

На место прибыли сотрудники полиции, которым хозяйка рассказала, что квартиру у неё арендовала пара. По её словам, накануне позвонил гражданский муж погибшей квартиросъёмщицы и сказал, что его жена скончалась, а он заплатить за аренду жилья не может.

Кроме того, сообщается, что тело женщины начало разлагаться, согласно предварительным данным, смерть произошла ещё в марте. Рядом с погибшей стояла тележка, которую, как полагают полицейские, сожитель хотел использовать для вывоза её тела из квартиры, однако по каким-то причинам он этого не стал делать.

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