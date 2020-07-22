Почти две трети американцев признались, что поддерживают движение Black Lives Matter

Выступающее против расизма движение Black Lives Matter поддерживает 61% жителей США. Об этом свидетельствуют результаты опроса ABC совместно с изданием The Washington Post.
При этом среди темнокожего населения о поддержке заявили 93% опрошенных, тогда как среди белого населения — 54%. Кроме того, 76% темнокожего населения выступили за снос памятников генералам армии Конфедерации времён Гражданской войны в США, а 60% — за переименование названных в честь конфедератов военных баз. Гораздо меньше поддержки подобные меры нашли среди белого населения — 38% и 36% соответственно.
При этом более половины жителей страны выступили против сокращения финансирования полиции.