Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством

Американская модель Ким Кардашьян объяснила не всегда адекватное поведение своего мужа, рэпера Канье Уэста.

Она отметила, что у её супруга, который заявил о желании баллотироваться на пост президента США, диагностировано биполярное расстройство.

— Те, кто близок к Канье, знают, что его слова не всегда совпадают с его намерениями, — написала Кардашьян на своей странице в "Инстаграме".

Модель также подчеркнула, что никогда не заявляла об этом публично, потому что хотела защитить частную жизнь своих детей и мужа, особенно касательно его здоровья.

— Он замечательный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий, — поведала Кардашьян.

По её словам, на состояние Уэста повлияла смерть его матери, а также изоляция от внешнего мира.

Ранее рэпер писал в соцсетях, что уже давно хочет развестись с Кардашьян, и рассказывал, что модель хотела отправить его в психбольницу, однако позже он удалил эти посты.