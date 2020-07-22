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Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст страдает биполярным расстройством

По её словам, музыкант находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий.

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Фото © Instagram / kimkardashian

Американская модель Ким Кардашьян объяснила не всегда адекватное поведение своего мужа, рэпера Канье Уэста.

Она отметила, что у её супруга, который заявил о желании баллотироваться на пост президента США, диагностировано биполярное расстройство.

Те, кто близок к Канье, знают, что его слова не всегда совпадают с его намерениями, — написала Кардашьян на своей странице в "Инстаграме".

Модель также подчеркнула, что никогда не заявляла об этом публично, потому что хотела защитить частную жизнь своих детей и мужа, особенно касательно его здоровья.

Он замечательный, но сложный человек, который находится под сильным давлением из-за того, что он артист и темнокожий, — поведала Кардашьян.

По её словам, на состояние Уэста повлияла смерть его матери, а также изоляция от внешнего мира.

Ранее рэпер писал в соцсетях, что уже давно хочет развестись с Кардашьян, и рассказывал, что модель хотела отправить его в психбольницу, однако позже он удалил эти посты.

Напомним, ранее Канье Уэст зарегистрировался как кандидат в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома. Он успел подать все документы и оплатить сбор в размере 35 тысяч долларов. Рэпер указал, что будет представлять партию BDY (The Birthday Party). А для регистрации независимым кандидатом в штате Южная Каролина музыкант не предоставил в назначенный срок необходимые подписи. Позже Лайф писал, что Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США в штате Иллинойс.

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