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Канье Уэст считает, что Майкла Джексона убили

Всё случилось из-за бывшего топ-менеджера Sony, уверен музыкант.

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Фото © Michael Wyke / AP

Канье Уэст сделал шокирующее заявление о том, что певец Майкл Джексон был убит, сообщает Daily Mail. По информации издания, рэпер написал об этом в своём твиттере, но позже удалил посты.

Канье заявил, что Джексона убили после того, как он высказался с критикой в отношении бывшего топ-менеджера Sony Тони Моттолы, — пишет издание.

Своё громкое заявление Канье сделал во время онлайн-спора с Крис Дженнер, матерью его жены Ким Кардашьян.

Издание напомнило, что доктор Джексона Конрад Мюррей был обвинён в непредумышленном убийстве и приговорён к четырём годам тюрьмы. Однако он был отпущен на свободу через два года за хорошее поведение.

Ранее Лайф писал, что Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Иллинойс.

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