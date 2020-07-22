Канье Уэст считает, что Майкла Джексона убили

Канье Уэст сделал шокирующее заявление о том, что певец Майкл Джексон был убит, сообщает Daily Mail. По информации издания, рэпер написал об этом в своём твиттере, но позже удалил посты.

— Канье заявил, что Джексона убили после того, как он высказался с критикой в отношении бывшего топ-менеджера Sony Тони Моттолы, — пишет издание.

Своё громкое заявление Канье сделал во время онлайн-спора с Крис Дженнер, матерью его жены Ким Кардашьян.

Издание напомнило, что доктор Джексона Конрад Мюррей был обвинён в непредумышленном убийстве и приговорён к четырём годам тюрьмы. Однако он был отпущен на свободу через два года за хорошее поведение.