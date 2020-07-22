Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Канье Уэст спросил у подписчиков, баллотироваться ли ему в президенты

Рэпер предположил, что темнокожие американцы будут голосовать за экс-вице-президента Джо Байдена.

123

Американский исполнитель Канье Уэст спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему баллотироваться в президенты США. Рэпер намекнул, что может стать кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

Я предполагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена. Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет? — написал музыкант в посте.

К твиту он добавил снимок со списком треков из будущего альбома.

Ранее Лайф писал, что Канье Уэст подал заявку на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Иллинойс.

Выбор редакции

Loading...