Канье Уэст спросил у подписчиков, баллотироваться ли ему в президенты

Американский исполнитель Канье Уэст спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему баллотироваться в президенты США. Рэпер намекнул, что может стать кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

— Я предполагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена. Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет? — написал музыкант в посте.

#2020VISION or maybe ‘24



I guess all black people supposed to vote on Biden? Y’all want me to run on nah??? pic.twitter.com/rwXyAy5mng — ye (@kanyewest) July 22, 2020

К твиту он добавил снимок со списком треков из будущего альбома.