Спикер палаты представителей США назвала CoViD-19 "вирусом Трампа"

Спикер палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси вновь обвинила американского лидера Дональда Трампа в создании кризисной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в государстве. В интервью CNN политик заявила, что, начни глава США действовать месяцами раньше, жизни большего количества граждан удалось бы спасти.

Пелоси отметила, что призвавший население носить медицинские маски Трамп "признал ошибки, которые совершил". По её мнению, глава государства изначально неправильно отреагировал на ситуацию с CoViD-19.

— На самом деле очевидно, что это вирус Трампа, — сказала спикер.

Пелоси напомнила, что в Штатах коронавирус был подтверждён почти у четырёх миллионов человек. Она выразила надежду, что Трамп приблизится к пониманию реальности пандемии.