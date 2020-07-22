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В Сети опубликовали момент начала стрельбы в Чикаго, в которой пострадало 14 человек

Подозреваемые вели огонь из автомобиля, который вскоре врезался.

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Момент начала стрельбы в американском Чикаго попал на видео, которое было опубликовано в "Твиттере".

На кадрах не видно самой стрельбы, однако слышны звуки выстрелов, сразу же после которых находившиеся рядом жители начинают разбегаться в панике.

По данным первого заместителя суперинтенданта полиции Эрика Картера, в результате ЧП пострадало 14 человек. Инцидент произошёл в тот момент, когда группа людей находилась на похоронах. Стрельба велась из автомобиля, который позже врезался, подозреваемые были вынуждены покинуть его. Полиции удалось задержать одного из злоумышленников.

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