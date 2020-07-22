В Сети опубликовали момент начала стрельбы в Чикаго, в которой пострадало 14 человек

Video was sent to me showing some of what happened in this mass shooting that left 14 people shot as they attended a funeral on Chicago’s south side. If you know anything contact @Chicago_Police. @fox32news https://t.co/sW46bVUUSF pic.twitter.com/QbDF90okVG— Tia A. Ewing (@TIA_EWING) July 22, 2020
Момент начала стрельбы в американском Чикаго попал на видео, которое было опубликовано в "Твиттере".
На кадрах не видно самой стрельбы, однако слышны звуки выстрелов, сразу же после которых находившиеся рядом жители начинают разбегаться в панике.
По данным первого заместителя суперинтенданта полиции Эрика Картера, в результате ЧП пострадало 14 человек. Инцидент произошёл в тот момент, когда группа людей находилась на похоронах. Стрельба велась из автомобиля, который позже врезался, подозреваемые были вынуждены покинуть его. Полиции удалось задержать одного из злоумышленников.
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