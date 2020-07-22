В Сети опубликовали момент начала стрельбы в Чикаго, в которой пострадало 14 человек

Video was sent to me showing some of what happened in this mass shooting that left 14 people shot as they attended a funeral on Chicago’s south side. If you know anything contact @Chicago_Police. @fox32news https://t.co/sW46bVUUSF pic.twitter.com/QbDF90okVG — Tia A. Ewing (@TIA_EWING) July 22, 2020

Момент начала стрельбы в американском Чикаго попал на видео, которое было опубликовано в "Твиттере".

На кадрах не видно самой стрельбы, однако слышны звуки выстрелов, сразу же после которых находившиеся рядом жители начинают разбегаться в панике.