Российский телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского выполнить требование захватчика заложников в Луцке, заявил, что тем самым он "открыл врата ада".
— Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдёт захват за захватом, — написал телеведущий в "Телеграме".
Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президента страны Владимира Зеленского видеоролика, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан. Кроме того, у нападавшего обнаружили при себе целый арсенал оружия. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове арестовали сообщника захватчика автобуса.
Лента новостей
В Красноярском крае пьяный водитель сбил 15-летнюю девушку и скрылся с места преступления
сегодня в 04:27
В Сети опубликовали момент начала стрельбы в Чикаго, в которой пострадало 14 человек
сегодня в 04:13
Соловьёв считает, что Зеленский "открыл врата ада" после выполнения требования луцкого захватчика
сегодня в 03:54