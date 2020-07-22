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Соловьёв считает, что Зеленский "открыл врата ада" после выполнения требования луцкого захватчика

По его словам, это была грубейшая ошибка и теперь на Украине "пойдёт захват за захватом".

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Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя решение украинского президента Владимира Зеленского выполнить требование захватчика заложников в Луцке, заявил, что тем самым он "открыл врата ада".

Зеленский выполнил требования террориста и записал видеообращение. Грубейшая ошибка. Открыл врата ада. Теперь террористы знают, что власть можно продавить. И пойдёт захват за захватом, — написал телеведущий в "Телеграме".

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президента страны Владимира Зеленского видеоролика, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан. Кроме того, у нападавшего обнаружили при себе целый арсенал оружия. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове арестовали сообщника захватчика автобуса.

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