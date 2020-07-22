Соловьёв считает, что Зеленский "открыл врата ада" после выполнения требования луцкого захватчика

Напомним, утром 21 июля злоумышленник захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке. Свои действия он объяснил "усталостью от ситуации". Произошедшее в СБУ назвали терактом. Заложников он был согласен отпустить при нескольких условиях, одним из которых стала публикация президента страны Владимира Зеленского видеоролика, в котором он призвал бы смотреть фильм "Земляне". Украинский лидер выполнил данное требование, после чего преступник отпустил заложников. Буквально сразу же он был задержан. Кроме того, у нападавшего обнаружили при себе целый арсенал оружия. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что в Харькове арестовали сообщника захватчика автобуса.